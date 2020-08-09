"Первый пенальти имел место. Второй вообще непонятно с чего назначили. "Сочи" хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки", - цитирует Кокорина "Чемпионат".
Также Кокорин отметил, что он хотел сыграть против "Сочи" и "Спартаку" было бы полегче, так как он знает игроков команды соперника.
Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. В составе московской команды голами отметились Соболев и Ларссон. У "Сочи" по голу с пенальти забили Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Встречу обслуживал арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб завтра снимется с чемпионата.
Кокорин: не видел такого судейства
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин оценил назначенные пенальти в ворота красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России с "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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