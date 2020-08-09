"Если серьезный человек заявил, надо слово держать тогда. Владелец клуба, серьезный человек", - заявил Юран в прямом эфире "Матч ТВ" сразу после матча "Спартак"-"Сочи" (2:2).
Напомним, что Леонид Федун остался крайне недоволен судейскими решениями Василия Казарцева во встрече "Спартака" и "Сочи". В ворота "красно-белых" были назначены 2 пенальти, позволившие сочинцам избежать поражения в игре первого тура РПЛ.
Сразу после матча Федун заявил, что завтра снимет команду с чемпионата России.
Юран - о словах Федуна о снятии "Спартака": если серьезный человек заявил, надо слово держать
Экс-футболист "Спартака" Сергей Юран прокомментировал слова владельца "красно-белых" Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
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