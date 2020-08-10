"Хочу извиниться перед командой и болельщиками. Мне жаль, что случаются такие матчи. И это не впервые: в прошлом сезоне у нас был ряд игр с такими же обстоятельствами. Мы не говорим о судействе внутри команды, стараемся всегда подбодрить ребят, чтобы они двигались вперед", - сказал Тедеско.
Поединок "Спартак" - "Сочи" завершился со счетом 2:2. В ворота красно-белых арбитр Василий Казарцев назначил два спорных пенальти. Как стало известно позже, Казарцев был отстранен от судейства.
Отметим также, что владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о намерении сняться с чемпионата России.
Тедеско извинился после матча с "Сочи"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после поединка с "Сочи" отметил, что не говорят о судействе внутри команды.
Фото: ФК "Спартак"
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