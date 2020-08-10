"Такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах. Мне жалко ребят! Не все у "Спартака" было здорово, но свои три очка команда заработала! Я никогда не был против ВАР, а когда работал тренером даже мечтал о нем. Теперь не пойму зачем..." - сказал Романцев.
Поединок завершился вничью со счетом 2:2. Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. После игры его отстранили от судейства. В отношении Алексея Еськова, который был видеоассистентом, будет проведено разбирательство.
Также отметим, что владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о возможном снятии клуба с чемпионата. Была информация, что глава судейского комитета Ашот Хачатурянц хочет покинуть свой пост, но официально об этом заявлении информации нет.
Под руководством Романцева "Спартак" восемь раз становился чемпионом России.
Источник: "СЭ"
Романцев: мне жалко игроков "Спартака"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился своим мнением о судействе в матче "Спартак" - "Сочи".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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