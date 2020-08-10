"Считаю, что сама идея ВАР была дискредитирована. Василий Казарцев не захотел объяснять свое решение... Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, я сказать вам не могу. У всей бригады было отвратительное настроение", - сказал Ходырев в комментарии на YouTube-канале Сергея Егорова "Футбольный Биги".
Матч "Спартак" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Арбитр встречи Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. После игры Казарцева отстранили от судейства.
Замначальника "Спартака": Казарцев не захотел объяснять свое решение
Заместитель начальника «Спартака», бывший арбитр Михаил Ходырев рассказал о судействе Василия Казарцева в матче красно-белых с "Сочи".
Фото : "Спорт-Экспресс"
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