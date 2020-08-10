"Фратрия" опубликовала обращение после матча "Спартака" с "Сочи"

Объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" обнародовало обращение после матча первого тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ТАСС
Встреча закончилась ничьей 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил в ворота "Спартака" два пенальти. Второй 11-метровый удар был признан ошибочно назначенным. Об ошибке Казарцева рассказал глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

"Виктор Кашшаи, который занимает сегодня пост главы судейского корпуса, должен быть немедленно уволен со своей должности. Ашот Хачатурянц, как глава судейского комитета РФС, также, очевидно, не в состоянии справляться с возложенными на него обязанностями и должен покинуть свой пост", - говорится в сообщении "Фратрии" "Вконтакте".

Также организация заявила, что в ходе матча красно-белых с "Сочи" произошло "очередное судейское убийство "Спартака", которое вызвало резонанс даже в Европе.

"То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола", - считают болельщики.

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Теги: Фратрия Спартак Сочи
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