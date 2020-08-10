Гайч перешёл в ЦСКА из "Сан-Лоренсо". За форварда москвичи заплатили около 8,5 млн евро.
Гайч дебютировал за ЦСКА в матче первого тура РПЛ с "Химками". Форвард вышел на поле в концовке и попал в перекладину.
"Готов ли бросить вызов Артёму Дзюбе? Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России", - цитирует Гайча "Чемпионат".
Гайч: готов бросить вызов Дзюбе и всем остальным
Новичок ЦСКА Адольфо Гайч признался, что хочет побороться за титул лучшего бомбардира чемпионата России.
Фото: Nevasport
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