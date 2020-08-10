Встреча первого тура РПЛ закончилась со счётом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил в ворота "Спартака" два пенальти. Второй пенальти уже был признан ошибочным.
Ранее стало известно, что Казарцев и Алексей Еськов, работавший с системой VAR, пройдут проверку на полиграфе.
"Хорошо, я бы мог допустить ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти. Но для чего тогда придумали VAR? Для того, чтобы другой нелюдь — Алексей Еськов — просто сидел у телевизора и получал за это деньги?" - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Ловчев: для чего придумали VAR? Чтобы Еськов просто сидел у телевизора и получал деньги?
Бывший форвард "Спартака" Евгений Ловчев выразил недовольство работой судей в матче московского клуба с "Сочи".
Фото: Sportbox
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