Федун был крайне недоволен судейством в матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2). Судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота москвичей. Оба были сомнительными, а глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал второй пенальти ошибочным.
"Ребят, а что там "Спартак"? Снялся??? Или снялся в кино?" — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.
Ранее "РБК" сообщил, что президент РФС Александр Дюков отговорил Федуна от снятия команды. Накануне Губерниев уже отреагировал на слова Федуна. Тогда он призвал владельца команды выполнить обещание.
Губерниев иронично отреагировал на угрозы Федуна снять "Спартак" с РПЛ
Известный комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который пригрозил снятием команды с РПЛ.
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