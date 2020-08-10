Накануне в матче первого тура "Спартак" - "Сочи" (2:2) судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота москвичей. Второй пенальти был назначен ошибочно.
После матча Федун заявил, что снимает команду с чемпионата.
"Аннулировать результат матча "Спартак" - "Сочи" невозможно", - приводит слова Федуна ТАСС.
Федун: аннулировать результат матча "Спартак" - "Сочи" невозможно
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что результат матча первого тура РПЛ с "Сочи" невозможно аннулировать.
Фото: ТАСС
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