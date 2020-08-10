Арбитр Василий Казарцев, обслуживавший матч команд, назначил в ворота "Спартака" два пенальти. Второй пенальти был назначен ошибочно.
"Я с детства не люблю "Спартак", но так судить – это безобразие! Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а еще наш товарищ Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты. Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие ещё до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он - судейское дно", - цитирует Иванова "Комсомольская правда".
После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Но на следующий день Федун поговорил с президентом РФС Александром Дюковым, который уговорил бизнесмена не принимать эмоциональных решений.
Президент "Урала": Казарцев - судейское дно, оба пенальти в ворота "Спартака" несправедливые
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на судейский скандал в матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2).
Фото: Спорт-Экспресс
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!