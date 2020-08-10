Евсеев: самое главное сейчас сделать правильные выводы

View this post on Instagram
Понимали что в первом туре играем с командой, которая будет иметь большое преимущество во владении мячом. Оказали сопротивление до перерыва. Были шансы забить, несколько раз до перерыва наши игроки оказывались в штрафной соперника, но шансы не использовали. Второй тайм нам не удался. Самое главное сейчас сделать правильные выводы и нужным образом отреагировать на неё. У нас долгий путь в этом сезоне. Впереди ещё 29 туров. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев
Матч завершился разгромным поражением "Уфы" на своем поле со счетом 0:3. В составе "Краснодара" забитыми мячами отличились Кабелла (дубль) и Берг.
Во втором туре "Уфа" сыграет на выезде с тульским "Арсеналом". Поединок состоится 14 августа.