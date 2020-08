Евсеев: самое главное сейчас сделать правильные выводы

View this post on Instagram

Понимали что в первом туре играем с командой, которая будет иметь большое преимущество во владении мячом. Оказали сопротивление до перерыва. Были шансы забить, несколько раз до перерыва наши игроки оказывались в штрафной соперника, но шансы не использовали. Второй тайм нам не удался. Самое главное сейчас сделать правильные выводы и нужным образом отреагировать на неё. У нас долгий путь в этом сезоне. Впереди ещё 29 туров. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев