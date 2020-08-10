Евсеев: самое главное сейчас сделать правильные выводы

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итог матча первого тура РПЛ с "Краснодаром".
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Понимали что в первом туре играем с командой, которая будет иметь большое преимущество во владении мячом. Оказали сопротивление до перерыва. Были шансы забить, несколько раз до перерыва наши игроки оказывались в штрафной соперника, но шансы не использовали. Второй тайм нам не удался. Самое главное сейчас сделать правильные выводы и нужным образом отреагировать на неё. У нас долгий путь в этом сезоне. Впереди ещё 29 туров. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

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Матч завершился разгромным поражением "Уфы" на своем поле со счетом 0:3. В составе "Краснодара" забитыми мячами отличились Кабелла (дубль) и Берг.

Во втором туре "Уфа" сыграет на выезде с тульским "Арсеналом". Поединок состоится 14 августа.

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Теги: Евсеев УФА Краснодар
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