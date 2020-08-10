"Я понимаю, что сейчас все слишком возбуждены по поводу судейства. Специалисты разберутся и проанализируют. Судейство будет меняться в лучшую сторону", - отметил Рубашко.
В матче первого тура чемпионата России "Сочи" на выезде сыграли вничью со "Спартаком" - 2:2. Арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды, а после игры его отстранили от судейства.
Во втором туре РПЛ "Сочи" сыграет с "Ахматом". Поединок состоится 14 августа.
Источник: Р-Спорт
Гендиректор "Сочи": судейство будет меняться в лучшую сторону
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко оценил судейство в матче первого тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Сочи"
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