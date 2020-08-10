"РФС должен разобраться в произошедшем. Прочитал, что судьи пройдут полиграф. Мое мнение, что Василий Казарцев и его помощники на ВАР должны понести справедливое наказание и быть отстранены от судейства на пожизненный срок. Только так можно бороться с грубыми ошибками, которые влияют на результат и это будет уроком для других рефери", - сказал Газзаев.
Матч первого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. После игры его отстранили от судейства.
Источник: Р-Спорт
Газзаев призвал пожизненно дисквалифицировать Казарцева
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением о судействе в матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи".
Фото: РИА Новости
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