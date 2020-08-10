"Мы работаем над усилением команды, трансферная кампания еще в самом разгаре. Но хочу отметить, что у нас нет позиция, которая бы хромала", - сказал Газизов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Этим летом "Спартак" оформил контракты с полузащитником Остоном Уруновым и нападающим Александром Кокориным.
В первом туре РПЛ красно-белые на своем стадионе сыграли вничью с "Сочи" - 2:2.
Газизов: "Спартак" работает над усилением
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: ФК "Уфа"
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