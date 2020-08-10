- Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире, всё это с миллиона ракурсов. Причём это от людей, с кем мы всецело дружим. Это произошло на пустом месте. Был рядовой эпизод, спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение.
Судьи сразу покинули поле, скорая помощь заберёт судью. Будем разбираться по ходу ситуации, заниматься здоровьем арбитров. Как организатор хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Это неприемлемо, - цитирует Попкова Чемпионат.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Организатор турнира прокомментировал нападение Широкова на арбитра
Организатор турнира среди любительских команд Герман Попков прокомментировал нападение экс-футболиста сборной России Романа Широкова на судью во время матча.
Фото: твиттер журналиста Дмитрия Егорова
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!