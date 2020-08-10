- Не готов сейчас давать комментарии, давайте позже. Со здоровьем все хорошо, жить буду, - цитирует арбитра СЭ.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Широкову может грозить уголовное наказание за избиение арбитра
Арбитр, которого избил Широков: со здоровьем все хорошо, жить буду
Судья Никита Данченков прокомментировал состояние здоровья после стычки с экс-игроком сборной России Романом Широковым в любительском матче.
Фото: твиттер журналиста Дмитрия Егорова
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