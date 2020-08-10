К этой сумме могут добавиться бонусы в случае завоевания бело-голубыми золотых медалей, попадания в Лигу чемпионов или выигрыша Кубка страны, однако в любом случае сумма не достигнет 10 миллионов евро.
Моро является воспитанником загребского "Динамо". За этот клуб он выступает с 2015 года. В минувшем сезоне хорват принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии, в них он забил два мяча.
Московское "Динамо" завершило сезон-2019/2020 в РПЛ на шестом месте и сыграет в квалификации Лиги Европы.
Источник: "СЭ"
Стала известна сумма трансфера Моро в "Динамо"
Полузащитник Никола Моро перейдет из загребского "Динамо" в московское за 7 млн евро.
Фото: FIFA
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