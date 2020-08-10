"Для нас это было неожиданно. Мы были просто ошарашены уходом Юрана. Мы о его отставке узнали, когда об этом объявили официально. И Юран до отставки ничего нам об этом не говорил и не просил за него вступиться", - сказал Дядюн.
Перед началом нового сезона Сергея Юрана отправили в отставку с поста главного тренера "Химок". Игроки подмосковной команды написали открытое письмо губернатору Московской области в поддержку Юрана, однако вопрос уже был решен. Новым наставником "Химок" стал Дмитрий Гунько.
В первом туре РПЛ "Химки" проиграли ЦСКА со счетом 0:2.
Источник: "Известия"
Дядюн заявил, что Юран не просил за него вступиться
Нападающий "Химок" Владимир Дядюн рассказал об отставке Сергея Юрана.
Фото: РИА Новости
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