"Рубин" был не единственным клубом, который мной интересовался. Было предложение "Ростова", переговоры с ЦСКА, интерес из Турции. Но ближе всех к конкретике был вариант с "Ростовом", однако я все-таки решил перейти в "Рубин", - передает слова сербского форварда пресс-служба казанского клуба.
Деспотович перешел в "Рубин" из "Оренбурга" в июле этого года на правах свободного агента.
В минувшем сезоне РПЛ 28-летний серб в составе "Оренбурга" провел 20 матчей и забил 8 мячей.
Деспотович рассказал о переговорах с "Ростовом" и ЦСКА
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович прокомментировал переговоры с другими клубами.
Фото: ФК "Рубин"
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