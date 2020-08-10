Широков выступал за команду "Матч ТВ" на турнире Кубок Селебрити. В одном из эпизодов поединка Широков не согласился с решением арбитра, после чего ударил его в лицо.
Сегодня Широков извинился за свое поведение.
Источник: Sport24
Источник: Широкова отстранили от эфиров на "Матч ТВ"
Бывший игрок сборной России Роман Широков отстранен от всех эфиров канала "Матч ТВ" из-за избиения арбитра в любительском матче.
Фото: Газета.ру
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