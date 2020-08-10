Контракт Кузяева с "Зенитом" истек и он ведет переговоры с европейскими клубами.
"Решения Кузяева мы понимаем. Пока будет возможность. мы будем ждать. Но если мы возьмем игрока на его позицию, то тогда ему уже места не найдется. Сейчас все в его руках", - сказал Семак в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего хавбека заинтересованы "Валенсия" и клубы АПЛ.
В минувшем сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 20 матчей.
Семак заявил, что Кузяеву может уже не найтись места в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"
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