Селюк: пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, он не разбирается в футболе

Ощущение, что на Матч Премьер стали меньше обсуждать футбол, а больше проталкивать никчемные трансферы. Например, как Фомина. Фомин пешком отходил весь матч и стал лучшим игроком. Просто позор. И это на одном уровне позора, как и судейство Спартак-Сочи @S_Akulinin @generalgavr https://t.co/sV34BSEpom