"Я уверен, что после таких вещей его больше не будут приглашать и на "Матч ТВ". Своим ударом по лицу судье Широков пожизненно отлучил себя от футбола", - сказал Селюк.
Накануне бывший игрок сборной России Роман Широков избил судью в любительском матче. Арбитр получил травмы лица разной степени.
Сегодня Широков извинился за свое поведение. За такие действия Широкову может грозить уголовное наказание.
Также появилась информация, что "Матч ТВ" отстранил Широкова от всех эфиров.
Источник: Sport24
Селюк: Широков пожизненно отлучил себя от футбола
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с Романом Широковым, который избил арбитра.
Фото: Газета.ру
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