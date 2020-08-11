Сообщается, что "Наполи" намерен усилить центральную линию за счёт Николы Влашича. В неаполитанском клубе готовы предложить ЦСКА 20 млн евро плюс бонусы.
В прошедшем сезоне Влашич провёл в рамках РПЛ 30 матчей, забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Хорват был признан лучшим игроком сезона в составе красно-синих.
Напомним, что полузащитника ЦСКА приобрёл у английского "Эвертона". Сообщалось, что сделка обошлась москвичам в 15 млн евро.
Источник: Gazzetta dello Sport
Влашичем интересуется "Наполи". ЦСКА может выручить за хавбека более 20 млн евро
По сообщениям зарубежных СМИ, спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли уже навёл контакты с окружением игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
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