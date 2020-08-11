"Опытные судьи такое пропускают, я пытался сказать, что не надо показывать карточку". Тихонов - об избитом судье

Бывший футболист "Спартака" и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал конфликт между Романом Широковым и судьёй на любительском турнире.
Фото: Getty Images
Напомним, что рефери любительского турнира принял решение удалить Романа Широкова с поля за мат. Игрок был недоволен неназначением пенальти в ворота соперника.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

"Опытные судьи такое мимо ушей пропускают, а здесь я пытался сказать, что не надо показывать карточку. Все в таком плане. Я к нему подбежал, пытался за руку его взять, чтобы объяснить, что не надо обострять. Вот такой был диалог", - приводит слова Тихонова "Р-Спорт".

Также Тихонов отметил, что никто не ожидал такого поступка от Широкова, поэтому партнёры экс-игрока сборной России по команде не успели его остановить.

Ранее стало известно, что "Матч ТВ" отстранил Широкова от работы.

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Теги: Тихонов Широков
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