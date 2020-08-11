Напомним, что в "Рубин" Деспотович перешёл этим летом. Было объявлено, что игрок подписал контракт на три года.
"По-моему, чемпионат России — самый лучший. На полном серьезе думаю, что это вообще лучшая страна для футбола. Лично мне тут все нравится, я чувствую себя здесь как на родине.
Порой легионеры не лучшим образом отзываются о российских людях: говорят, что они грустные, неулыбчивые. Но те, кто так говорит, не понимают вас", - приводит слова Деспотовича "Бизнес Online".
Отметим, что форвард перешёл в казанский клуб на правах свободного агента. Ранее Деспотович выступал за "Оренбург". На счету нападающего 20 матчей и восемь голов в прошедшем сезоне РПЛ.
В первом туре РПЛ "Рубин" сыграет с "Локомотивом". Матч состоится сегодня, 11 августа.
Деспотович: чемпионат России - самый лучший. Думаю, что это лучшая страна для футбола
Форвард казанского "Рубина" Джордже Деспотович поделился мнением по поводу России и россиянах.
Фото: ФК "Рубин"
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