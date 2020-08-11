"Химки" предложили контракт Глушакову

Бывший полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков может стать игроком "Химок".
Фото: "Чемпионат"
Подмосковный клуб предложил 33-летнему хавбеку годичный контракт. Глушаков через неделю должен дать ответ.

В прошлом сезоне РПЛ Глушаков в составе "Ахмата" провел 24 матча и забил 4 мяча.

Ранее Глушаков также выступал за "Нику", московский "Локомотив", СКА Ростов-на-Дону, иркутскую "Звезду" и "Спартак".

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Химки Глушаков Российские трансферы
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