Уткин: на Широкова подавать в суд не надо. С говном судятся только мухи, а мужчины перешагивают

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал избиение арбитра Романом Широковым на матче любительского турнира.

Фото: Газета.ру

"Мне обрушили директ инсты – выскажись о Широкове. Ну, ок. Не поймите, что нехотя – просто иногда удивляет, как важно многим из вас высказывание по поводу совершенно ясному. Ну, совершенно. Потому что я не представляю, как этот трэш можно как-то вариативно оценить. В чем тут выбор...



Я хочу сказать про Никиту Данченкова. Который судил. Потому что сейчас мне представляется важным, чтобы он не вошел в историю как «тот парень, которого Рома ушатал». Хотя для кого-то непременно так останется.



Но я мысленно аплодирую этому пацану. Он судья. Может, и ошибся. Но мы же о ситуации, когда уже все слова, при этом сказанные, известны. И видос все посмотрели. И укрупнение на видосе сделано.



Поставьте себя на место Никиты. Он пацан. На него вызверяется Роман Широков. На красную вызверяется. Парень лезет за карточкой. И тут дополнительно узнает от Широкова, что если красная, он его сейчас ##### (ударит), и рядом еще возникает легендарный Андрей Тихонов, который вроде вразумляет, но не Широкова, который никаких краев не видит, а этого парня.



А он просто вышел судить и судит, как умеет. И что он делает? Посмотрите видос. Он показывает красную. Повторите этот жест. Поднимите так руку. Другую вниз по шву. Ну, примерно. Вы БЕЗЗАЩИТНЫ. Вы раскрыты.



А он же не только слова, он же еще и глаза Романа при этом видит. Ну и этот Никита, он мне, знаете, не кажется дураком таким совсем уж. Ему достаточно лет, чтобы понять: выбора-то нет, ему сейчас ##### (нанесет удар) спортивный дядька с удобной руки.



И он раскрывается. Делает свое дело, как он это понимает. Представьте, если б струсил. Стал бы анекдотом на всю жизнь. Посмешищем. Думаю, он даже этого понять не успел.



Навстречу потерявшей края звезде, которой, понятное дело, ничего за это не будет, и рядом другая легенда, она тоже против тебя, и не исключено, что тоже добавит с удобной, да он на них мальчишкой смотрел и за кого-то из них точно болел, потому что Широков оприходовал все команды и хоть где-то должно было совпасть, – этот парень вытягивает руку с картонкой вверх.



Это лучший момент российского футбольного сезона. Потому что в этом долг, как он это понимает, и большое мужество.



Это не про Широкова история, он давно говна кусок. Может быть, и всегда был, но я всегда его не знал. И да, я рад это произнести, и тоже уберу руки за спину, Рома, когда ты мне это предъявишь.



Это история про Никиту Данченкова. Черт знает, какой он судья. Знаю точно, кем он не является. Судей не любят, и вы сами знаете, что им кричат с трибун. Так вот Никита – не это слово.



И не надо подавать на Широкова в суд. С говном судятся только мухи, а мужчины перешагивают", – написал Уткин в своем телеграм-канале.



Ранее стало известно, что Широков был отстранен от работы в эфире "Матч ТВ".