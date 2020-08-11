"Рубин" и "Локомотив" объявили составы команд Стали известны стартовые составы на матч первого тура РПЛ "Рубин" - "Локомотив". Игроки "Локомотива" Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев не включены в стартовый состав команды на матч с "Рубином" из-за вечеринки, сообщает Metaratings.ru.Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:02 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Локомотив Рубин Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5