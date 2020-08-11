"Рубин" и "Локомотив" объявили составы команд

Стали известны стартовые составы на матч первого тура РПЛ "Рубин" - "Локомотив".
"Рубин" и "Локомотив" объявили составы команд


Игроки "Локомотива" Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев не включены в стартовый состав команды на матч с "Рубином" из-за вечеринки, сообщает Metaratings.ru.

Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Теги: Локомотив Рубин
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