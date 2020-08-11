Чистяков работал в "Спартаке" с февраля 2020 года. На его место назначен Нариман Акавов.
Новым исполнительным директором "Спартака" стал Леонид Травкин, а коммерческим директором - Леонид Юргелас.
Источник: телеграм-канал Вы кого мне притащили!?
"Спартак" уволил Чистякова с поста главы селекционного отдела
Глава селекционного отдела "Спартака" Антон Чистяков покинул московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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