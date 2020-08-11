Специалист возмутился работой судей и назвал их работу "непрофессиональной". Иванов удалил тренера в ответ на претензии. "Можете не выходить на второй тайм", – цитирует арбитра "Бизнес Online".
Игра идет в эти минуты. Счет 2:0 в пользу красно-зеленых. Голами отличились Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.
Стало известно, что сказал Слуцкий арбитру перед удалением
Стало известно, что сказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий главному арбитру матча Сергею Иванову перед удалением в матче с "Локомотивом".
Фото: Inkazan
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