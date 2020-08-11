Этим летом защитник перешёл в "Ротор" из ЦСКА на правах аренды до конца сезона. В матче с "Зенитом" игрок вышел на поле впервые с ноября прошлого года.
Встреча закончилась победой чемпиона России (2:0).
"Я разговаривал с Гогуа, было понятно, что после такой паузы он немного устал. Я хорошо отношусь к Артему Дзюбе, но было видно, что ему тяжело в этом матче против Гогуа.
Думаю, что Дзюба по достоинству оценил качество игры новичка "Ротора", который выиграл практически весь верх", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что Гогуа подписал четырёхлетний контракт с ЦСКА в 2019 году. За армейцев защитник провёл 4 матча и отметился голом в дебютном матче против тульского "Арсенала".
Селюк: было видно, что Дзюбе тяжело играть против Гогуа
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возвращение Седрика Гогуа на футбольное поле.
Фото: РПЛ
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