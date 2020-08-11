Арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти после столкновения нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева и вратаря "Локомотива" Гильерме.
"Это не пенальти. Это была жёлтая карточка нападающему. Он ударил Гильерме", - цитирует Николича "Чемпионат".
Такое же мнение высказал голкипер "Локомотива" Гильерме.
Гильерме: я пошел по мячу играть, он меня ударил. Я считаю, что это не пенальти
Николич: это не пенальти, а желтая карточка нападающему, он ударил Гильерме
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал скандальный эпизод из матча его команды с "Рубином" в первом туре РПЛ (2:0).
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
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