Сотрудничество не предполагает денежных расчетов: Аэрофлот предоставит ЦСКА возможность летать чартерными и регулярными рейсами компании, а клуб разместит рекламу авиакомпании на форме игроков и других носителях, сообщается на официальном сайте ЦСКА.
Аэрофлот - официальный перевозчик ЦСКА с 2009 года. Однако ранее флагманская российская авиакомпания объявила о том, что из-за кризиса в авиационной отрасли вынуждена прекратить все спонсорские выплаты.
ЦСКА продолжит сотрудничество с Аэрофлотом, но авиакомпания не будет спонсировать клуб
ЦСКА объявил о продолжении партнерства с главной российской авиакомпанией Аэрофлот. Соглашение подписано до конца года.
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