Вышиб дно: Широков совсем поехал и избил судью на любительском турнире
Средневес промоушена Absoulute Championship Akhmat отметил, что удары голыми руками несут в себе огромную опасность, и не нужно обладать ударом как у Тайсона, чтобы убить человека. Василевский возмутился тем, что Широков добивал арбитра Никита Данченкова ногой, когда тот уже лежал на газоне.
"Зачем ещё и пинать? Там же шипы. Широков – змеёныш, неправильно сделал. Уверен, что ему никогда не хватило бы душка так сделать, будь напротив профессиональный боец. Безнаказанность определяется тем, кто стоит напротив тебя. Это проявление слабака и труса", - цитирует Василевского "ВсёПроСпорт".
Василевский сказал, что понял бы Широкова, зарубись он с другим игроком, если бы тот проявил неуважение к его товарищу, отметив, что в хоккее драки - нормальное явление.
"Но, выбирая заведомо слабого соперника, поступаешь, как чмо", - сказал Василевский.
Боец ММА назвал Широкова змеенышем за избиение судьи
Боец ММА Вячеслав Василевский прокоментировал избиение экс-футболистом сборной России Романом Широковым судьи на любительском турнире.
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