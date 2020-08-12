"Ахмат" отдал Раванелли в аренду "Атлетико Паранаэнсе"

"Ахмат" объявил об уходе из команды бразильского полузащитника Раванелли. Он отправился на родину в аренду в клуб "Атлетико Паранаэнсе".

Арендное соглашение действует до февраля 2021 года и предусматривает опцию выкупа, сообщается в официальном "Твиттере" "Ахмата".



22-летний футболист выступал за "Ахмат" с 2017 года, но в мае прошлого года получил разрыв крестообразные связки, после чего перестал быть игроком основы грозненского клуба.