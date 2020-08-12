Федун не объявил о снятии с чемпионата, как обещал, на следующий день после матча с "Сочи", однако клуб до сих пор не начал продажу билетов на матч с "Ахматом", который запланирован на пятницу, 14 августа.
"Думаю, мысли Леонида Федуна сняться с чемпионата - простые эмоции. У тебя есть армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя", - цитирует Тихонова Sport24.
Сегодня арбитр Василий Казарцев, назначивший два пенальти в ворота "Спартака", пройдет тест на полиграфе.
Тихонов о словах Федуна: нельзя просто сняться, у тебя армия болельщиков
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением по поводу заявления Леонида Федуна о том, что он снимет команду с чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
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