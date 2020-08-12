Экс-хавбек "Зенита" Роман Широков напал на судью, который не назначил пенальти после фола на футболисте. Широков ударил арбитра в лицо, а затем ещё и пнул его ногой. Судья был доставлен в больницу, он написал заявление в полицию.
"Не было грязи никакой, был нормальный футбол. У них помоложе команда. Не хотелось проигрывать. Игровой момент. Широков выходит один на один. И человек играет через ногу и в мяч. Реакция Романа была немножко неадекватная. Когда я увидел, что разговор пошёл немного неправильными словами, когда судья побежал к нему, я понял, что происходит.Я отошёл и вдруг одним боком вижу, что Широков пошёл в движение на судью. Никто не успел ничего сделать. Никто не рассчитывал, что такое будет", - приводит слова Тихонова "РБ-Спорт" со ссылкой на интервью футболиста журналисту Сергею Егорову.
Тихонов - о нападении Широкова на судью: никто не рассчитывал, что такое будет
Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов рассказал о скандальной истории, случившейся на матче любительских команд.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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