Специалист решил оставить должность врача команды, её он занимал с лета 2019 года.
"ФК "Спартак-Москва" благодарит Михаила Бутовского за проделанную работу и профессионализм. Спасибо, док! Успехов в дальнейшей карьере!" - говорится на сайте клуба.
По данным СМИ, Бутовский перейдёт на аналогичную должнсть в "Рубин".
"Спартак" объявил об уходе врача команды Бутовского
Московский "Спартак" сообщил, что клуб покинул врач Михаил Бутовский.
ФК Спартак
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