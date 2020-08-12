Голландский арбитр Кайперс прокомментировал судейство в РПЛ, УЕФА запрещает это делать

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что попросил прокомментировать судейство матча с "Локомотивом" известного голландского арбитра Бьорна Куйперса.
Во время матча, закончившегося со счётом 2:0 в пользу москвичей, арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота "Локо" за контакт голкипера Гильерме и форварда "Рубина" Ивана Игнатьева. Иванов сказал Слуцкому, что принял правильное решение.

"После матча я связался с голландцем Бьорном Куйперсом - одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: "Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и жёлтая карточка". Ещё раз - это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причём он говорит мне это после просмотра видеоповтора", - цитирует Слуцкого "Спорт-Экспресс".

47-летний Кайперс планировал поработать на чемпионате Европы 2020 года. Турнир был перенесён на 2021 год. Предполагается, что судья продолжит карьеру до этого времени.

Примечательно, что УЕФА запрещает арбитрам давать публичные комментарии судейских решений. Теперь Кайперсу могут грозить санкции.

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Теги: Слуцкий Рубин Локомотив
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