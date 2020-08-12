"Могу сказать, что я с ним не общался. Читал в прессе, что пишут о его переходе, но говорить о его появлении в "Химках" преждевременно, разговоров о переходе не было", - рассказал Зайцев.
Также функционер отметил, что футболист с таким опытом и возможностями на футбольном поле, как Глушаков, способен усилить любую команду.
Напомним, что ранее появилась информация, согласно которой полузащитник может подписать контракт с "Химками" сроком на 1 год.
Прошедший сезон 33-летний футболист выступал за "Ахмат". За 24 матча в составе грозненского клуба Глушаков забил 4 гола и получил 5 жёлтых карточек. В настоящее время Денис находится в статусе свободного агента.
Источник: "Спорт РИА Новости"
Гендиректор "Химок": разговоров о переходе Глушакова не было
Генеральный директор "Химок" Александр Зайцев прокомментировал информацию о возможном переходе Глушакова в подмосковный клуб.
Фото: soccer
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