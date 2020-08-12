12 августа, за 2 дня до игры, форвард не принимал участие в тренировке "Спартака".
Напомним, что Кокорин пропустил встречу 1 тура РПЛ против "Сочи" (2:2). По словам нападающего, у него проблемы с икроножной мышцей, которые не позволяют тренироваться в полном объеме. Сам футболист рассчитывал сыграть в матче против "Ахмата".
Источник: телеграм-канал журналиста Вячеслава Короткина.
Кокорин может пропустить игру с "Ахматом"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин с высокой долей вероятности не поможет своей команде в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги против "Ахмата".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!