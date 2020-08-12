Кайперс о сообщении от Слуцкого: думал, что вопрос от Калошина. Было написано, что это Леонид

Голландский арбитр Бьорн Кайперс прокомментировал своё мнение, которым он поделился со Слуцким, по эпизоду с неназначенным пенальти в матче " Рубин "-" Локомотив ".

Фото: ФИФА

"Меня спросили, что я думаю об увиденном на видео. Я сказал, что ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, и я предпочел бы назначить пенальти. Слуцкий? Там было написано, что это Леонид. Я думал, что вопрос пришел от судьи Калошина, с кем мы вместе работаем", - рассказал арбитр.



Также Кайперс отметил, что его мнение уважают в России. Помимо этого судья заявил, что не знал, что его мнение попадёт в СМИ.



Напомним, что УЕФА запрещает судьям комментировать решения арбитров. Кайперсу могут грозить санкции.



47-летний судья планировал отработать на матчах Евро-2020, который перенесён на 2021 год.



Источник: vi.nl