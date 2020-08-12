"Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными. Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире Матч ТВ, где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол VAR. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет", - заявил от лица московского клуба генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.
Напомним, что матч "Спартак"-"Сочи" завершился со счётом 2:2, оба мяча гостей были забиты с пенальти. После игры владелец "красно-белых" Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата из-за постоянных ошибок судей в пользу соперников "Спартака". Однако сегодня вышло заявление, что москвичи продолжат выступление в сезоне, но при новых случаях предвзятого судейства в их отношении "Спартак" может покинуть поле.
Источник: "Спорт РИА Новости"
"Спартак" удовлетворён решением РФС признать ошибочными действия судей
Московский "Спартак" удовлетворен решением Российского футбольного союза признать ошибочными действия судей в матче 1 тура Российской Премьер-Лиги против "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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