"Спартак" удовлетворён решением РФС признать ошибочными действия судей

Московский "Спартак" удовлетворен решением Российского футбольного союза признать ошибочными действия судей в матче 1 тура Российской Премьер-Лиги против "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
"Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными. Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире Матч ТВ, где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол VAR. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет", - заявил от лица московского клуба генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

Напомним, что матч "Спартак"-"Сочи" завершился со счётом 2:2, оба мяча гостей были забиты с пенальти. После игры владелец "красно-белых" Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата из-за постоянных ошибок судей в пользу соперников "Спартака". Однако сегодня вышло заявление, что москвичи продолжат выступление в сезоне, но при новых случаях предвзятого судейства в их отношении "Спартак" может покинуть поле.

Источник: "Спорт РИА Новости"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Сочи Газизов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(8)

Последние новости

Максименко: никогда не сыграю за ЦСКА 3
Комментатор Шмурнов не будет работать на матчах 2 тура чемпионата России 7
Матюиди покинул "Ювентус"
Провальное возвращение волгоградцев, невезучие защитники «Спартака». Сборная неудачников 1-го тура РПЛ 3
15-летний нападающий "Чертаново" Пиняев забил первый гол в ФНЛ 1
Полузащитник "Гента" Овусу может перейти в "Спартак" 7
"Спартак" удовлетворён решением РФС признать ошибочными действия судей 10
Парехо и Коклен будут выступать за "Вильярреал"
Криштиану Роналду поделился фото с отдыха 3
Кайперс о сообщении от Слуцкого: думал, что вопрос от Калошина. Было написано, что это Леонид 3
Ещенко пошутил над своими финтами (видео)
Кокорин может пропустить игру с "Ахматом" 9
"Дал подержать трофеи". Радимов встретился с Семаком (фото) 1
Яркие краснодарцы, дуэты из "Зенита" и ЦСКА. Сборная лучших игроков 1-го тура РПЛ 2
Гендиректор "Химок": разговоров о переходе Глушакова не было 1
Радимов: не понимаю, почему все говорят о пенальти в матче "Рубин" - "Локомотив" 15
Голландский арбитр Кайперс прокомментировал судейство в РПЛ, УЕФА запрещает это делать 13
"Спартак" объявил об уходе врача команды Бутовского 3
Левников прокомментировал второй пенальти в матче "Спартак" - "Сочи" 2
ЦСКА победил "Спартак" в матче молодёжек, уступая по ходу встречи 0:3 10
Червиченко: прискорбно, что "Спартак" скатился до истерики 18
РФС признал ошибочным второй пенальти в ворота "Спартака", первый 11-метровый удар назначен верно 40
Форвард "Арсенала" Тудорие перебрался в румынский клуб
Д. Комбаров рассказал о драке с Парехо в "Спартаке" 3
Гильерме - об эпизоде с Игнатьевым: соперник потерял контроль над мячом и бросился на меня с риском нанесения травмы 7
Д. Комбаров: не понимаю, зачем в России ввели VAR 3
Источник: проект VAR в России возглавит иностранный специалист 9
В "Барселоне" обнаружен случай заражения коронавирусом среди игроков
Источник: Казарцева исключат из числа арбитров РПЛ 17
Гендиректор "Рубина": основная проблема - VAR. Получается, его придумали, чтобы прикрыть ошибку 5
Все новости