Провальное возвращение волгоградцев, невезучие защитники «Спартака». Сборная неудачников 1-го тура РПЛ

Александр Довбня («Ротор»)
В межсезонье Довбня покинул «Оренбург», раскритиковал руководство команды и признался, что его бывших не ждёт ничего хорошего. В итоге голкипер оказался в «Роторе», который вернулся в РПЛ. В первом туре волгоградцы встречались с «Зенитом», а Довбне совсем не повезло. В случае с первым голом «Зенит», похоже, забивал из офсайда. А второй мяч стал следствием ошибки Довбни, сделавшего шикарный подарок Себастьяну Дриусси.
Защитники:
Антон Пискунов («Ротор»)
Неудачно сыграл и защитник волгоградцев Антон Пискунов. Именно он потерял мяч перед голом «Зенита». Желание явно превысило возможности игрока.
Павел Маслов («Спартак»)
Маслов неаккуратной игрой помог «Сочи» отыграть один мяч. Защитник «Спартака» попал в ногу соперника, а гости получили право на пенальти. Судью Василия Казарцева здесь можно не критиковать. По версии РФС, решение арбитра было верным.
Самюэль Жиго («Спартак»)
Жиго в отличие от своего партнёра по команде играл в концовке чисто, но Казарцев вместе со своим коллегой Алексеем Еськовым придумали пенальти для гостей. Жиго остаётся только посочувствовать, не повезло.
Сильвие Бегич («Рубин»)
Бегич вышел на поле в начале второго тайма матча с «Локомотивом», а уже через 20 минут ушёл в подтрибунное помещение. Фол последней надежды в исполнении защитника привёл к досрочному уходу, а «Рубин» лишил шансов на спасение.
Полузащитники:
Артём Голубев («Уфа»)
Полузащитник «Уфы» Артём Голубев явно чувствовал свою вину за поражение от «Краснодара». В первом тайме у Голубева был хороший шанс забить, а затем из под него забивал уже хавбек «Краснодара» Реми Кабелла. «Уфа» стартовала с болезненного поражения 0:3.
Эрик Бикфалви («Урал»)
Лидер «Урала» толком никак себя не проявил в матче с «Динамо». От Бикфалви всегда можно ждать яркой игры, настоящего шоу. Но в поединке с москвичами ничего не получилось. Бикфалви был таким же сонным, как и его партнёры по команде.
Роман Емельянов («Урал»)
«Урал» в матче с «Динамо» владел инициативой и мячом, но никак не мог создать опасных моментов у чужих ворот. В созидании у хозяев явно не заладилось. Впрочем, при счёте 0:2 на 62-й минуте Емельянов был обязан забивать. Полузащитник бил в пустые ворота, но не сумел использовать свой шанс. А жаль, «Урал» ведь мог вернуться в игру.
Хвича Кварацхелия («Рубин»)
Суперталант Хвича мог и должен был себя проявить в матче с «Локомотивом», клубом, который так и не подписал с ним контракт. Казалось, в принципиальном поединке именно грузинский хавбек имел все шансы, чтобы стать главным действующим лицом. Но у Хвичи был лишь один действительно классный эпизод – пас на Игнатьева, после которого форвард столкнулся в чужой штрафной с Гильерме. Закончился вечер Хвичи на 72-й минуте, когда его заменили.
Нападающие:
Иван Игнатьев («Рубин»)
Да, похоже, что арбитр действительно ошибся в эпизоде с падением Игнатьева в матче с «Локомотивом». Но у нападающего был шанс забить, можно было протолкнуть мяч мимо голкипера «Локо». Игнатьев, считающийся чуть ли не главным талантом России среди нападающих, этого не сделал.
Владимир Дядюн («Химки»)
«Химки» вернулись в РПЛ, а вместе с ними в элите оказался и Дядюн, хорошо известный по выступлениям за «Рубин». Правда, возвращение Дядюна получилось таким же бледным, как и выступление «Химок». Опытный форвард считанное количество раз встретился с мячом, совсем затерявшись на поле.