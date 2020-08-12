Кто был главным неудачником 1-го тура? Кто был главным неудачником 1-го тура?

Довбня Пискунов Маслов Жиго Бегич Голубев Бикфалви Емельянов Кварацхелия Игнатьев Дядюн





Провальное возвращение волгоградцев, невезучие защитники «Спартака». Сборная неудачников 1-го тура РПЛ

В РПЛ состоялись все матчи первого тура. Rusfootball.info составил сборную игроков, которым меньше всего повезло в этих встречах.