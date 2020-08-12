Гильерме: "Ну что, Мага? Пенальти??" - задал вопрос Оздоеву вратарь "Локомотива"
Оздоев: "Гиля, я думаю, пенальти, я смотрел момент в динамике много раз, плюс ещё Рыбусь делает контакт, как я понимаю. Ну, я не судья и не знаю, как они трактуют такие моменты, раз он говорит нет, значит, нет", - написал в ответ полузащитник.
Напомним, что на 24-ой минуте встречи нападающий "Рубина" Иван Игнатьев вышел один на один с Гильерме и попытался обыграть вратаря "Локомотива", после чего голкипер попал по сопернику, а не по мячу. Однако арбитр встречи Сергей Иванов пенальти не назначил.
Оздоев - Гильерме о моменте с падением Игнатьева: Гиля, я думаю, пенальти
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев и вратарь "Локомотива" Гильерме обсудили в соцсетях эпизод с падением в штрафной форварда Ивана Игнатьева в матче "Рубин"-"Локомотив" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!