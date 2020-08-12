Газизов подтвердил,что Акавов станет главой селекционного отдела "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подтвердил назначение Наримана Акавова главой селекционного отдела московского клуба.

"Я знаю качества Акавова, знаю его возможности. Сделал ему предложение, он согласился. Надеюсь, наша работа будет плодотворной. Он очень грамотный специалист", - сказал Газизов.

Также гендиректор московского клуба отметил, что будут еще усиления в селекционную службу.

Напомним, что ранее появилась информация о решении руководства "Спартака" расстаться с главой селекционного отдела Антоном Чистяковым, место которого займёт Акавов.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Газизов Спартак
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