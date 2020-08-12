На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Гранат выступал за "Рубин" с 2017 года. За это время защитник провёл 41 матч в чемпионате России и получил 13 желтых карточек.
В сезоне 2019/2020 Гранат не провёл ни одного матча за казанский клуб и по истечении контракта покинул команду. Ранее защитник выступал за такие клубы как "Динамо", Спартак" и "Ростов".
Источник: "Чемпионат".
Гранат может перейти в "Урал"
Защитник Владимир Гранат близок к переходу в "Урал".
Фото: ФК "Рубин"
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