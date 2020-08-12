"Насколько мне известно, Глушаков пока не хочет никуда, кроме Москвы. Конечно, он квалифицированный футболист, и мы хотели бы такого игрока, но я знаю, что он не хочет. Если захочет, будем разговаривать", - передаёт слова Иванова "Спорт24".
На вопрос о том, сколько ждать трансферов от "Урала", президент не смог дать точного ответа, однако отметил, что работа в данном направлении ведётся.
Напомним, что сезон 2019/2020 Глушаков провёл в грозненском "Ахмате", в составе которого в чемпионате России провёл 24 матча и забил 4 гола, тем самым помог команде занять 13 строчку и сохранить прописку в РПЛ.
Президент "Урала": мы хотели бы такого игрока,как Глушаков, но я знаю, что он не хочет
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о трансферных планах екатеринбургского клуба и о возможном переходе Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Ахмат"
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